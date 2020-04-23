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PTT'den TBMM'nin açılışının 100. yılına özel filaletik ürünler

PTT AŞ, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı" konulu anma pulu, ilk gün zarfı ve blok pulların yer aldığı portföyü 23 Nisan 2020 tarihinde tedavüle sundu.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 23 Nisan 2020 tarihinde "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı" konulu 3 TL (38x114 mm boyutunda) bedelli AR (Artırılmış Gerçeklik) uygulaması yer alan anma pulu, söz konusu pula ait (140x200 mm boyutunda) 5 TL bedelli ilk gün zarfı ve içerisinde 3x10 TL bedelli seri numaralı blok pulların (41x78 mm boyutunda) bulunduğu portföyü, 50 TL bedelle PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkardı.

İŞLEMLER PTT GİTMEDEN YAPILABİLECEK

Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığına korumaya destek olmak amacı ile alınan tedbirler nedeniyle müşteriler, filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek. 23 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilere, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 23 Nisan 2020 itibarıyla 3 ay içerisinde PTT’ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Bugün 10:07 TSİ - Yaşam

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