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Erdoğan anlattı: İl il, mesleklere göre normale dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MYK toplantısında Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını anlattı. Buna göre bir yandan koronavirüsle mücadele sürerken kademe kademe rahatlama il il ve meslek gruplarına göre planlanacak.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yöntemiyle düzenlenen AKP MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Erdoğan, virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, herkesin tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlamanın olacağını söyledi. Erdoğan, “Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, tarımın önemini vurgulayarak, kurmaylarına “Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın” talimatı verdi.

MAYISTA 3 GÜN YASAK TARTIŞILIYOR

Toplantıda ramazan ayında uyulması gereken tedbirlerin önemi vurgulanırken, 1, 2 ve 3 Mayıs’ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi. Bayrama kadar tedbirlerin sıkı tutulacağı ve bayram sonrasında rahatlamaya geçileceği belirtildi. Erdoğan yeni açılan hastanelerin önemini dile getirirken de “İnşaatı bitirilmeyen ve faaliyete geçmeyen şehir hastanelerini bir an önce bitirin” talimatı verdi. Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü’nün de önümüzdeki günlerde Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

CHP’YE SAHRA HASTANESİ ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, CHP’nin Adana’da kurduğu sahra hastanesine de tepki gösterdi. CHP’nin yaptığı sahra hastanesinin fuar merkezinde paravanlarla oluşturulan bölmelerden ibaret olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Olacak iş değil. Ortada hastane yok. Bir fuar alanını hastane diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Bu, her şeyden önce milletle dalga geçmektir. 3 ay önce şehir hastanelerini eleştiriyorlardı, bugün ‘Ben eleştirmedim’ diyorlar. Güven ve güvensizlik burada başlıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıda  koronavirüs salgınında il il son durumu anlattı. Koca, “İstanbul virüste pik yaptı ve rahatlamaya geçti. İstanbul’u Kocaeli, İzmir ve Bursa takip ediyor. Ankara’nın durumu ise daha iyi. Tedbirlerimizi alıyoruz. Rakamlar şu an için iyi. Evde kalmak önemli” bilgisini verdi. 

TRUMP VE PUTİN’LE GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

MYK toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yapan Erdoğan, görüşmenin ayrıntılarını kurmaylarıyla paylaştı. Erdoğan, pandemi, Suriye ve İdlib’i görüştüklerini söyledi, “Putin’e İdlib’de kararlılığımızı bir kez daha ilettik” dedi. Türkiye’nin S-400 tutumunda bir değişiklik olmayacağı, virüsle mücadele ve S-400, İdlib, Suriye gibi konuların farklı olduğu bu nedenle bir ertelemeye gerek olmadığı anlatıldı. Erdoğan’ın Trump ve Putin görüşmesinde S-400 konusunun bu nedenle gündeme gelmediği belirtildi. 

LİDERLERLE TELEFON TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Erdoğan, dün ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Mbasogo ve Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Farmajo ile de telefonla görüştü.(Hürriyet)

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Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - ULKEMDE BERBERLER KAPALI..OKULLAR KAPALI.TURIZIMDEN BAHSEDIYORUZ.NEREDE KUCUK ESNAF DUSUNCESI.!!!!!!!

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