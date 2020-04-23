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Kocaeli'de sokaklar 23 Nisan’da boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda boş kaldı.
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Korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 00.00'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala vatandaşlar, Kocaeli’de evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasının ardından Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları ise boş kaldı. Fırın ve marketlerin haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Kocaeli'nin İzmit merkezindeki işlek caddeler ve D100 Karayolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yerini sakinliğe bıraktı. Boş kalan cadde ve sokaklarda ise polis ekipleri, kısıtlamaya yönelik denetimler yapıyor.

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