KO-MEK minik dostlarıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleştirilen 100. Yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için minik öğrencileri ile anlamlı bir çalışma yaptı. Çocuk Oyun Odalarında eğitim alan minik dostlarına sosyal medya üzerinden ulaşan KO-MEK, onlarla ay yıldızlı bayraklar yaptı. Yapılan bayraklar 23 Nisan öncesinde balkonlara, pencerelere asıldı. Çocuklar kendi elleriyle çizip, boyadıkları Türk Bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna anlam kattı.

850 ÇOCUĞA UZAKTAN EĞİTİM

Çocuk Oyun Odası, miniklerle yaklaşık bir aydan fazla bir süredir, koronavirüs tedbirleri nedeniyle buluşamıyor. Ancak bu ayrılık eğitime ara vermeye neden olmadı. KO-MEK, evde kalınan dönemde eğitimlerine uzaktan devam etti. Bu kapsamda 850 çocuğa uzaktan eğitim verilmeye başlandı.

EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ EĞİTİMLERE DEVAM

Çocukların evde sıkılmaması için bu dönemde eğlenceli ve eğitici eğitimler gerçekleştirildi. Çocuk Oyun Odası eğitmenleri çocuklar için ilk olarak hijyen eğitimleri verdi. Hazırlanan eğitim videolarında el yıkama alışkanlığının öneminin altı çizilerek, ellerin doğru yöntemle ve nasıl yıkanacağı anlatıldı.Yapılan eğlenceli mikrop deneyi bu eğitimi güçlendirdi. Bunun yanı sıra çocukların aileleriyle birlikte oynacağı oyunlar uzman eğitmenler tarafından hazırlanarak ailelere sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırılrdı. Spor etkinlikleri, çizgi çalışmaları ve okuma etkinlikleri ile yaş gelişimine göre sanat faaliyetleri ise aralıksız devam ediyor.

EN BÜYÜK BAYRAM BU BAYRAM

Çocuk Oyun Odası’nın uzaktan eğitim kapsamındaki en anlamlı eğitimi ise hiç kuşkusuz 23 Nisan hazırlıkları oldu. Bu yıl koronavirüs tedbirleriyle evlerin balkonlarında kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kollar sıvandı. Çocuk Oyun Odası eğitmenleri çocuklara Türk Bayrağı çizimi ve boyaması konusunda videolar hazırladı. Bunu yanı sıra bayrak ve vatan sevgisi ile ilgili yazılar yazılarak ailelerin sosyal medya hesaplarına gönderildi. Öğretmenlerinin gönderdikleri videoları izleyen minikler ise heyecanla hazırlıklarına başladı. Çocuk Oyun Odasının minikleri evde aileleriyle Türk Bayrakları çizdi. Çocuklar yine kendi elleriyle boyadıkları ay yıldızlı bayrakları evlerinin camlarına ve ailelerinden aldıkları yardımla balkonlara astı. 23 Nisan sabahına yaptıkları bayraklarla uyanan minikler, bayram coşkusuna renk kattı.