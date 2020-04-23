Gazetenizi saat 14’e kadar alabilirsiniz

Bugün ve yarın, saat 14’e kadar bütün bakkallar ve gazete satış noktaları açık tutulacak. Cumartesi ve pazar günleri ise tam sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Bugün ve yarın saat 14'e kadar gazetenizi bakkallardan ve gazete satış noktalarından alabilirsiniz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz