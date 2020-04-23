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Hayatın normale döneceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” demesinin ardından bakanlıkların normalleşme çalışmaları başladı.Edinilen bilgiye göre, normalleşme için 4 aşamalı bir yol haritası izlenecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik” demesinin ardından, bakanlıklarda “normalleşme” ile ilgili planlamalar başladı.

-Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bakanlık birimlerine gönderilen yazıya göre, 21 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen e-postada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne sunmak üzere “Normalleşme planı” hazırlıklarının başladığı belirtildi.

- Koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi ve hayatın olağan akışına dönme sürecinin başarıyla tamamlanması için dört aşamalı olarak normalleşme planı yapılacağı belirtilen yazıda, aşamalara ilişkin MEB’in görev alanı içindeki konularla ilgili öneri ve eylem planlarının hazırlanması istendi.

İŞTE O PLAN

Edinilen bilgiye göre, “normalleşme süreci”, Ramazan Bayramı’nı müteakiben başlayacak, Kovid-19 aşısının bulunacağı tarihe kadar 4 aşama içinde hayata geçirilecek. Aşamalar şu şekilde hayata geçecek:

Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020, Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020, Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020, Aşama 3: 1 Ocak 2021 - Kovid-19 için aşının  geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2’nci aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).

KAFELER AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazısında, eylem planları konusunda bir de örneğe yer verildi. Üzerinde “örnektir” ibaresi bulunan, icracı olarak İçişleri Bakanlığı’nın göründüğü çizelgede, 27 Mayıs-31 Ağustos arasındaki 1. aşamada, restoran ve kafelerin mesai saatleriyle sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşuluyla açılması öngörülüyor. Bu aşamanın, 14 gün boyunca Kovid-19 pozitif vaka ortaya çıkmaması halinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

SAAT SINIRI KALDIRILACAK

Çizelgeye göre 1 Eylül- 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 2. aşamada ise restoran ve kafeler için fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırının kaldırılması planlanıyor. Bunun için de  30 gün yeni Kovid-19 vakası  görülmemesi gerekiyor.

POZİTİF VAKA ÇIKMAMASI BEKLENECEK

İçişleri Bakanlığı’nın örnek çizelgesine göre, 3. aşamada da restoran ve kafeler fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak herkese (yaş sınırı uygulanmadan) açılacak. 2021’de başlayacak. 3. aşama için öngörülen bu plana göre de ülke genelinde pozitif vaka çıkmaması beklenecek. (Milliyet)

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