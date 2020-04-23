Acurman: Diğer ilçeler üvey evlat mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Sekreteri Hüseyin Acurman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü nedeniyle il geneli ve ilçelerin Atatürk ve Türk Bayrakları’yla süslenmesi hakkında bir paylaşımda bulundu. Acurman yaptığı paylaşımda farklı ilçelerden fotoğraf da paylaşarak, “İzmit’te bayram coşkusu görsel güzellikler ile yaşanır iken diğer ilçelerde neden aynı görsellik yok... Büyükşehir Belediyesi için diğer ilçeler üvey evlat mı? Yoksa farklılık rekabetin yansıması mı?” ifadelerinde bulundu.

İZMİT VE BÜYÜKŞEHİR KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Bilindiği gibi İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bayrak asma tartışmasına girmiş, İzmit Belediyesi’nin 23 Nisan nedeniyle cadde ve sokaklara astığı Türk Bayrakları ile Atatürk Bayrakları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından toplatıldığı iddia edilmişti. Büyükşehir yetkilileri ise yaptıkları açıklamada bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, “Bayrakların indirilmesi bir yana, yürüyüş yolu ve ana caddeler gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarına asılan bayraklar dahi yerinde durmaktadır” ifadelerinde bulunmuştu.