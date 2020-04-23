Korkmaz, 23 Nisan’ı kutladı

BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Bilgi Köp

rüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara seslendi:

ÇOCUKLARA SESLENDİ

“Sevgili çocuklar. Sizlerin; Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır.

Siz; geleceğimizin mimarı, parlayan ışığı ve yarının teminatısınız. Atatürk İlke ve İnkılapları ile büyüyen çocuklarsınız. Sizler yükselen yeni nesillersiniz. Bu bayram siz değerli çocukların bayramıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerimizde kutluyoruz. Dünyayı etkisi altına alan bir virüs nedeniyle, sağlığımız için evlerimizden çıkamıyoruz. Ama bu durum coşkumuza, heyecanımıza engel değil. Bu akşam saat 21.00’de sizlerle bu kez balkonlarımızda İstiklal Marşı söyleyerek buluşacağız.

Geleceğimiz, sizlerin doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. Sevgili veliler, kıymetli öğrenciler; 100 yaşına ulaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimizin sembolü, özgürlüğümüzün teminatı Türki Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100.yılı kutlu olsun”.