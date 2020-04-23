Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:22 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:24 TSİ

Korkmaz, 23 Nisan’ı kutladı

BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, 23 Nisan'ı kutladı
mask

BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Bilgi Köp

rüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara seslendi:

ÇOCUKLARA SESLENDİ

“Sevgili çocuklar. Sizlerin; Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır.
Siz; geleceğimizin mimarı, parlayan ışığı ve yarının teminatısınız. Atatürk İlke ve İnkılapları ile büyüyen çocuklarsınız. Sizler yükselen yeni nesillersiniz. Bu bayram siz değerli çocukların bayramıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerimizde kutluyoruz. Dünyayı etkisi altına alan bir virüs nedeniyle, sağlığımız için evlerimizden çıkamıyoruz. Ama bu durum coşkumuza, heyecanımıza engel değil. Bu akşam saat 21.00’de sizlerle bu kez balkonlarımızda İstiklal Marşı söyleyerek buluşacağız.
Geleceğimiz, sizlerin doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. Sevgili veliler, kıymetli öğrenciler; 100 yaşına ulaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimizin sembolü, özgürlüğümüzün teminatı Türki Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100.yılı kutlu olsun”.

Bugün 11:22 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Öğrenciler 23 Nisan'ın 100. yıl çoşkusunu online yaşadı mask
Öğrenciler 23 Nisan'ın 100. yıl çoşkusunu online yaşadı
Korkmaz, 23 Nisan’ı kutladı mask
Korkmaz, 23 Nisan’ı kutladı
Yahya Kaptan Koleji, uzaktan eğitimle 12'den vurdu mask
Yahya Kaptan Koleji, uzaktan eğitimle 12'den vurdu
GTÜ'den COVID-19 sempozyumu mask
GTÜ'den COVID-19 sempozyumu
Karaca: “Doğa öğrencileri, İTÜ deneyimlerinden yararlanacak”   mask
Karaca: “Doğa öğrencileri, İTÜ deneyimlerinden yararlanacak”  
Yazın okullar açık olacak mı? mask
Yazın okullar açık olacak mı?
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti... mask
Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti...

GALERİ

İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL