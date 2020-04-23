Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:35 TSİ- Gündem G: Bugün 11:38 TSİ

Doğusel, 23 Nisan'ı kutladı

İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı
mask

İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı bir mesaj ile kutladı. Doğusel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yaşına girerken, bizler de Türk Milleti olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan ve hem Kurtuluş Savaşını yöneten hem de kurulacak bağımsız devletin temel taşlarını döşeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliğin bu topraklar için vazgeçilmez olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

23 Nisan aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlık ve egemenlik ışığının nesilden nesile coşkuyla aktarılmasını sağlamıştır.

Fakat her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu defa COVID-19 pandemisi nedeniyle evlerimizde olacağız. Sevincimizi ve coşkumuzu Türk Milleti olarak evlerimizde yaşayacağız. Bu tarihi günün akşamında, saat tam 21.00’da balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız.
Milli egemenlik ve demokrasi değeriyle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Yüce Atatürk'ün de söylediği gibi özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyoruz."

Bugün 11:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Doğusel, 23 Nisan'ı kutladı mask
Doğusel, 23 Nisan'ı kutladı
Gazetenizi saat 14’e kadar alabilirsiniz mask
Gazetenizi saat 14’e kadar alabilirsiniz
KO-MEK minik dostlarıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı mask
KO-MEK minik dostlarıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı
Sağlık çalışanlarının çocuklarına anlamlı sürpriz mask
Sağlık çalışanlarının çocuklarına anlamlı sürpriz
Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi mask
Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi
Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da TK1920 sefer sayılı özel uçuş mask
Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da TK1920 sefer sayılı özel uçuş
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti... mask
Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti...

GALERİ

İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL