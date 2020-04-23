Doğusel, 23 Nisan'ı kutladı

İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı bir mesaj ile kutladı. Doğusel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yaşına girerken, bizler de Türk Milleti olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan ve hem Kurtuluş Savaşını yöneten hem de kurulacak bağımsız devletin temel taşlarını döşeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliğin bu topraklar için vazgeçilmez olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

23 Nisan aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlık ve egemenlik ışığının nesilden nesile coşkuyla aktarılmasını sağlamıştır.

Fakat her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu defa COVID-19 pandemisi nedeniyle evlerimizde olacağız. Sevincimizi ve coşkumuzu Türk Milleti olarak evlerimizde yaşayacağız. Bu tarihi günün akşamında, saat tam 21.00’da balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız.

Milli egemenlik ve demokrasi değeriyle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Yüce Atatürk'ün de söylediği gibi özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyoruz."