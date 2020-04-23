Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen huzur ve güven uygulamaları kapsamında ilimizde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca 22 Nisan 2020 Çarşamba günü 15:00-24:00 saatleri arasında 110 ekip 335 personelin katılımı ile farklı noktalarda denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından Kocaeli genelinde sorumluluk alanında bulunan 10 ilçe 257 mahalledeki 407 iş yeri, 2 bin 868 araç sorgulanırken, 48 araca 12 bin 978 TL cezai işlem uygulandı. 4 bin 27 vatandaşın sorgulandığı denetimde aralarında yoklama kaçağı ve alkollü araç kullanmak suçlarından arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 20 yaş altı 15 şahsa 5 bin 880 TL, 65 yaş üstü 3 şahsa bin 176 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 şahsa 784 TL cezai işlem uygulandı. Güven ve huzur ortamının devamı için Jandarma ekiplerinin denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.
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Jandarma aranan 9 kişiyi huzur denetiminde yakaladı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kayıtları bulunan 9 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslara ise cezai işlem uygulandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz