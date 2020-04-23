Jandarma aranan 9 kişiyi huzur denetiminde yakaladı

Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen huzur ve güven uygulamaları kapsamında ilimizde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca 22 Nisan 2020 Çarşamba günü 15:00-24:00 saatleri arasında 110 ekip 335 personelin katılımı ile farklı noktalarda denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından Kocaeli genelinde sorumluluk alanında bulunan 10 ilçe 257 mahalledeki 407 iş yeri, 2 bin 868 araç sorgulanırken, 48 araca 12 bin 978 TL cezai işlem uygulandı. 4 bin 27 vatandaşın sorgulandığı denetimde aralarında yoklama kaçağı ve alkollü araç kullanmak suçlarından arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 20 yaş altı 15 şahsa 5 bin 880 TL, 65 yaş üstü 3 şahsa bin 176 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 şahsa 784 TL cezai işlem uygulandı. Güven ve huzur ortamının devamı için Jandarma ekiplerinin denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.