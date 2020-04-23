Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:42 TSİ- Gündem G: Bugün 12:46 TSİ

3 gün daha yasak gelebilir

Koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ile getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Öte yandan 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma yasağının getirilmesi gündeme geldi. Konuyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
mask

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.Yasağın başlamasının ardından sokaklarda sessizlik hakim olurken, yaklaşan 1 Mayıs'ta da aynı şekilde bir kısıtlamanın uygulanması gündeme geldi.

RAMAZAN AYINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün video konferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yaptığı öğrenilirken, toplantıda ramazan ayında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

1-2-3 MAYIS'TA 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 1 Mayıs'tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması gündeme gelirken, bu uygulamanın bayrama kadar her hafta sonu devam ettirilmesi de tartışılıyor. Uzmanlardan hükûmete verilen raporlarda da sokağa çıkma yasaklarının salgınla ilgili olarak 'zincirin kırılması' konusunda büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Kurallar esnetilmeden bayrama kadar tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceği ve normalleşme sürecine girileceği değerlendirmesi yapılıyor. Yasakla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

KORKULAN OLMADI

Sağlık ve İçişleri bakanlıkları tarafından koordine edilen sokağa çıkma yasaklarının, Türkiye'deki koronavirüs salgınına yönelik ilk etkileri görülmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre, ilk sokağa çıkma yasağı kararından sonra 10 Nisan'da yaşanan panik vaka artış hızında korkulacak bir artışa sebep olmadı. İçişleri ve Sağlık bakanlıklarından yapılan değerlendirmelerde "Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları 7 binler bandına çıksaydı, endişe edilmesi gerekirdi. Ancak, 3 bin 500 - 4 bin 500 arasındaki bir banda oturdu sayılır. 23 Nisan'la birlikte 4 günlük yasağın olumlu etkileri görülecek ve bir hafta sonra vaka sayılarında daha da azalma bekleniyor" yorumları yapıldı.

Bugün 12:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Doğusel, 23 Nisan'ı kutladı mask
Doğusel, 23 Nisan'ı kutladı
Gazetenizi saat 14’e kadar alabilirsiniz mask
Gazetenizi saat 14’e kadar alabilirsiniz
KO-MEK minik dostlarıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı mask
KO-MEK minik dostlarıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı
Sağlık çalışanlarının çocuklarına anlamlı sürpriz mask
Sağlık çalışanlarının çocuklarına anlamlı sürpriz
Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi mask
Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi
Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da TK1920 sefer sayılı özel uçuş mask
Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da TK1920 sefer sayılı özel uçuş
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti... mask
Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti...

GALERİ

İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL