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Türk futbolunu yasa boğan ölüm

Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcı antrenörü Zafer Karagöz, 45 yaşında kansere yenilerek yaşamını yitirdi.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan Zafer Karagöz yaşamını yitirdi. Kariyerinde Konyaspor, Erciyesspor, Pendikspor, Eskişehirspor ve Karagümrük formaları giyen aynı zamanda eski bir Sakaryasporlu olan Zafer Karagöz, tedavi gördüğü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. 

ZAFER KARAGÖZ MİDE KANSERİYDİ

45 yaşındaki antrenörün, mide kanseri olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Adanaspor da Karagöz için bir destek mesajı yayınlamıştı.

ADANASPOR'DAN MESAJ

Adanaspor'dan paylaşılan mesajda, "Kulübümüzde antrenörlük görevi yapan Karagöz'ün rahatsızlığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlığına kavuşacağından şüphemiz bulunmamaktadır" denilmişti.

Karagöz hayatını kaybettikten sonra ise Adanaspor, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajı paylaşıldı.

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