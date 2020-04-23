Amiral Atatürk İlkokulu 4. sınıfı öğrencilerinden, Ehat Ömer Özen (10), ailesiyle birlikte 62 yıl önce ananesi Mümüne Göbek (70) ilkokul 2.nci sınıfta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okuduğu şiiri okuyan Ehat Ömer Özen, evden dışarıya çıkamayan ananesine jest yaptı.

EVİNİN BALKONUNDAN OKUDU

Evinin balkonunda anne Nuray ve baba Cemal Özen’le gerçekleştirdiği çekimde ‘Hepinizden önce ben buraya gelecektim, sıraya uymak için bile bile bekledim. Bakıp ta şu yüzüme niye diye sormayın. Anlatayım ben size, kafanızı yormayın. ‘Mayıs’ın 19’u Türk’e verdi elini, 23 Nisan kenti padişahın elini, Sakarya’da durdurdu azgın düşman selini, 30 Ağustos’ta kırdı bu düşmanın belini, 23 Nisan olmasaydı olmazdı, Cumhuriyet ne mustakı bir vatan, Ne varlık ne Hürriyet, Yaşa dünya durdukça adınla çok yaşa, Seni bizler yarattık, Biz getirdik en başa, Bak ne güzel anlaştık, bu bayram çocuklar, Benden sonsuz sevgiler, Hepinize kuçak kuçak’ şiirini okudu