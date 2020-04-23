Tüm okullarda aynı anda o marş okundu!

TBMM’nin açılışı ve Ulusal Egemenliğin 100. yılı tüm yurtta heyecanla kutlanmaya başladı. Atatürk’ün çocuklara hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Milli Eğitim Bakanlığı’da özel bir marş hazırladı.

TÜM OKULLARDA AYNI ANDA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100.yılı nedeniyle tüm okullarda aynı anda bakanlık tarafından hazırlanan 100.Yıl Marşı okundu.