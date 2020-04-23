Kocaeli Emniyeti’nden çocuklara özel anons

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü Coronavirüs nedeniyle ülke genelinde buruk bir şekilde kutlanıyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bugün evden çıkamayan çocuklar için ekip araçlarıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün çocuklar için hazırladığı anonsu yayınladı.
“MUTLU BAYRAMLAR”
Yapılan anonsta, “Ülkenin her yerinde, evinin penceresinde. Bu 23 Nisan’da sokaklarda olamasak da balkonda, pencerede, memleketin her yerinde, sağlıklı kalın diye biz polisler sokakta. Siz çocuklar balkonda. Mutlu bayramlar” ifadelerinde bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz