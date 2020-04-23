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Düş Bahçesi Okulları'nda 23 Nisan çoşkusu

Özel Düş Bahçesi Okulları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde yaptıkları etkinliklerle büyük bir çoşku içinde kutladı
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Özel Düş Bahçesi Okulları dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.yılını evlerinde yaptıkları görkemli etkinliklerle büyük coşku ve gurur içinde kutladı.

KENDİ YARATICILIKLARINI KULLANDILAR

Uzaktan eğitim sürecinde bireyselleştirilmiş eğitim programıyla öğrencileriyle etkileşimini sürdüren Düş Bahçesi Okulları 23 Nisan hazırlıklarını yaptı. Öğrenciler evlerini, pencerelerini ve balkonlarını tıpkı okulları gibi bayraklarla ve kendi yaratıcılıklarını kullanarak oluşturduğu süslerle renklendirdi.

23 NİSAN ŞİİRLERİ OKUNDU

Öğrencilerin evlerinde yaptıkları etkinlikler kapsamında 23 Nisan 100.Yıl Marşı Şiiri bayrak gösterisi ile gerçekleştirildi. Ardından farklı dünya ülkelerinin kostümleriyle kendilerini renklendiren öğrenciler 23 Nisan Şiilerini okudu.

VELİLER DE EŞLİK ETTİ

2.sınıf öğrencileri 23 Nisan’ın 100.yılı kapsamında 100.Yıl uçurtmalarını tasarladılar. Uçurtmalarına 23 Nisan’ın hissettirdiklerini, Atatürk’e teşekkürlerini kendi yazı ve resimlerini ekleyerek renklendiren öğrenciler büyük keyif aldıklarını belirttiler. Bununla birlikte farklı şarkılar eşliğinde kendi danslarını oluşturan öğrencilere velileri de eşlik ederek bayramın tadını çıkardılar.

23 Nisan günü tüm öğrencilerine evlerinden bağlanan öğretmenler günün anlamını ifade eden konuşmaları ve hazırladıkları yayınlarla öğrencileriyle birlikte eğlence dolu anlar yaşayarak bayramı coşku içinde kutladı.

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Düş Bahçesi Okulları'nda 23 Nisan çoşkusu mask
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