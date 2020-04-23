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Cinbir: Aydınlık gelecek hazırlamak ortak sorumluluğumuz

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 100. yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Cinbir paylaşımında, “Tüm dünya çocuklarına huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 100. yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Cinbir yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu; “Vatanımızın dört bir yanının işgal edildiği, milletimizin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir " anlayışıyla kurtuluş mücadelesini başlatan Aziz Milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen, dünyada eşine ender rastlanan bir kahramanlık destanı yazarak, bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. Bu zorlu ve çetin süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nın karargahı olmuştur.

“DAHA ZENGİN BİR TÜRKİYE”

Açlığın ve savaşın olmadığı bir dünyada yaşamak çocuklarımızın en temel hakkıdır. Bütün çocukların mutlu olduğu, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirebildikleri bir dünyayı kurabilmek mümkündür.  Tüm dünya çocuklarına huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur.  Bu anlamlı günde, geçmişten devraldığımız sorumluluklarımızın bilinciyle, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla; Atatürk'ün milletimize hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma amacını gerçekleştirerek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha da zengin bir Türkiye'de yaşamalarını sağlamaya yönelik kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.

“RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. İstiklalimizin sembolü ve millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.Yıldönümü’nde; ülkemizdeki birlik ve beraberliğin güçlenerek devamına vesile olması temennisiyle; aydınlık geleceğimizin mimarları ve sahipleri çocuklarımız başta olmak üzere Aziz Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Bugün 14:37 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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