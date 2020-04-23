İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yıldız, evlerdeki şenliğin toy havasında yaşanmasına katkı sağlaması için camilerde de aynı saatte İstiklal Marşı’nın okutulmasını talep ettiklerini vurguladı. Yıldız açıklamasında, “Tam bir asır önce “Ya istiklal ya ölüm” diyerek verilen mücadelenin haklı sonucudur 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. Yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün. Bu yıl bayramımızı çocuklarımızla, halkımızla birlikte Kocaeli’mizin okullarında, sokaklarında kutlayamasak da aynı neşe ve sevinçle, vatan sevgimizle evlerimizde şenlik havasında geçireceğiz. TBMM Başkanımızın 23 Nisan akşamı saat 21.00’de herkesin balkonlarından İstiklal Marşını okuma çağrısını çok olumlu ve güzel buluyor, evlerimizde ki şenliği toy havasında yaşamamıza katkı sağlaması için camilerimizden de aynı saatte İstiklal Marşının okutulmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“HİÇBİR ZAMAN SON BULMAYACAK”

Yıldız sözlerinin devamında, “Eğitim sistemimizin gerçekten öğretecek, beyin göçünü önleyecek şekilde gözden geçirildiği, devlet bütçesinde her zaman eğitime, bilime daha büyük bir payın ayrıldığı, çocuk gelinlerin olmadığı, çocuk işçilerin çalıştırılmadığı, çocukların gözyaşlarının yalnızca mutluluktan aktığı, çocukların çocukluğunu doyasıya yaşadığı, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız bir Türkiye Cumhuriyeti temennisi ile tüm dünya çocuklarının, içinde ki çocuğu yaşatan herkesin hiçbir zaman son bulmayacak bayramı, kuruluşumuzun ve bağımsızlığımızın adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ve yönetimin milletimizin egemenliğine devredildiği, milli egemenliğimizin temeli, aziz milletimizin ve ülkemizin her daim istikbali Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100’üncü yılını kutlarız. Ulusal egemenlik; ulusun namusudur, onurudur. Bağımsızlığın kıymetini bilen çocuklarımız, geleceğimizin en büyük teminatıdır ve vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Atatürk’ün bize emaneti olan vatanımızı çocuklarımızı koruyacağımıza, açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz” diye konuştu.