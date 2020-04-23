Gölcük’te 22 Kasım 2014 tarihinden bu yana İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ercan Gülsuyu görevden alındı. Gülsuyu'nun yerine vekaleten Darıca Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe Müdürü Caferi Tayyar Mert atandı.
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Ercan Gülsuyu görevden alındı
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu görevden alındı.
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Yorumlar
(2 )
Kemal - İsabet. Olmuş yöneticilik vasfı olmayan biriydi
İzmitli - Yanlış yapmışlar hiç bir vizyonu olmayan hiç projesi olmayan sadece reisin memleketlisii. Ve köylüsü olarak bir takım yukardan birilerinin erdoğana yalakalık olsun diye görev tuttukları ildeki zatı alsınlar
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