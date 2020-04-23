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Tahta bacaklılardan, çocuklara pencerelerden Türk bayrağı

Darıca'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında tahta bacaklı animatörler, apartmanlarda yüksek katlarda oturan çocuklara Türk bayrakları dağıtarak bayramlarını kutladı.
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Korona virüs günleri ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Dilovası Belediyesi 23 Nisan’da çok özel bir organizasyona imza attı. 23 Nisan kutlamaları kapsamında, tahta bacaklar ve palyaçolar sokak sokak ilçeyi gezerek, pencerelere çıkan çocuklara bayrak, balon ve şeker gibi hediyeler dağıttı. Etkinlikte tahta bacaklı animatör, bacaklarının uzunlukları sayesinde binalarda yüksek katlarda yaşayan çocuklara pencerelerden Türk bayrağı uzatarak 23 Nisan coşkusunu yaşamalarını katkı sundular. Kutlamalara katılan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve beraberindeki heyetle katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de çocukların mutluluğuna eşlik etti.

"ÇOCUKLARI BOYNU BÜKÜK BIRAKAMAZDIK"

23 Nisan etkinliklerine dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "23 Nisan korona virüs günlerine denk geldi, ancak bizler toplumun her kesimini bugünlerde yalnız bırakmadığımız gibi, Yükselen Şehir Dilovası'nı omuzlarında kuracağımız çocuklarımızı da yalnız bırakamazdık. Onlar, kendi bayramlarında evde kalıyorlarsa, Biz, bayramı onların evlerine götürürüz d edik. Bu mutluluğu yaşasınlar istedik. Umarım bu zor günlerde çocuklarımızın bir nebze yüzünü güldürebilmişizdir” diye konuştu.

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