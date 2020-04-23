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Kocaeli’de çocuklar 23 Nisan’ı moral otobüsünden yükselen marşlarla kutladı

Darıca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında sokak sokak gezen moral otobüsünden çalınan marşlar, evde kalan çocuklara bayram coşkusunu yaşattı. Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan çocuklar ve vatandaşlar marşlara eşlik etti.
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Darıca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında sokak sokak gezen moral otobüsünden çalınan marşlar, evde kalan çocuklara bayram coşkusunu yaşattı. Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan çocuklar ve vatandaşlar marşlara eşlik etti.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Darıca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında üstü açık otobüsle ilçeyi dolaşan müzisyen grup, çaldıkları marşlarla evlerinde kalan çocuklara bayram sevincini tattırdı. Darıca Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında moral otobüsüyle ilçeyi gezen müzisyenler, giyindikleri eğlenceli kostümlerle başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinlerine marş ve şarkılar söyledi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan vatandaşlar, evlerinin penceresine ve bahçelerine çıkarak müziklere eşlik etti. 23 Nisan kutlamaları için sokak sokak gezen moral otobüsü drone ile havadan da görüntülendi.

"EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

23 Nisan’da özel bir program yapmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geleceğimizin teminatı, bugünlerimizin, yarınlarımızın geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bir nebze de olsa 23 Nisan’ı buruk geçirmemesi adına, neşeli geçirmesi adına ekiplerimizle böyle bir organizasyon yaptık. Palyaçolarımızla beraber şehir turuna çıkıyoruz. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlarımızı balkonlarında olmak kaydıyla neşeli bir an geçirmesi adına Darıca Belediyesi ekipleri seferber oldu. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan diyorduk hep çocukluğumuzda. 100. yılımızı korona virüsünden dolayı biraz buruk geçirdik ama inşallah daha nice 23 Nisanlarda hep birlikte neşeli günlerde buluşmak dileğiyle” dedi.

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