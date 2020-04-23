Karantinaya alınan dairelere tabela asıldı

Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde corona virüsü salgını açısından risk oluşturan yerleri ve kişileri inceledi. Kurul bu kapsamda evlerinde 14 gün süre ile karantina uygulanması kararını aldı. Bu kararın ardından bölgede ilaçlama yapıldı. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların dairelerine ‘Bu Dairede Karantina Uygulanmaktadır’ tabelaları asıldı. Tabelada ayrıca ‘Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince daireye giriş-çıkış yapanlarla ilgili 3 bin 150 TL cezai yaptırım uygulanacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır uyarısı da yer aldı.Karantina süresince daire sakinlerinin ihtiyaçlarının ‘Sosyal Vefa Destek’ ekiplerince sağlanacağı açıklandı. Aile hekimleri apartman sakinlerinin günlük takibini yapıyor. Karantina süresince dairede yaşayanların dışarı çıkmaması için gerekli önlemler alındığı da belirtildi.