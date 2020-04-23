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Yıldızlı, Kocaelililerin Ramazanı'nı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı yayınladığı mesajla Kocaelililer'in Ramazan ayını kutladı. Yıldızlı mesajında Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğuna vurgu yaptı.
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Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve kardeşlik getirmesi dileklerinde bulunan Başkan Yıldızlı, mesajında şunlara yer verdi. "Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ülkece Ramazan ayının birleştirici öğretisini yaşayacağımız mübarek günler bu gece itibari ile başlıyor.

"SAYGILARIMI SUNUYORUM"

"Tüm dünyada barışın ve huzurun sağlanması için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesi dileğinde bulunduğumuz bu kutsal ayın; yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini temennisi ile hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenizi dilerken, vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının Ramazan ayını en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum''  

Bugün 16:06 TSİ - Siyaset

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