Karamürsel’de 23 Nisan için çelenk töreni yapıldı

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, meclis üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin dışında kimsenin katılmadığı çelenk sunma töreni sırasında sosyal mesafeye de dikkat edildi.
ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULDU
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, ‘her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılmadı. Program kapsamında bu yıl sadece Hükümet Konağı binasının önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu’ dedi Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz