Bu gece ilk sahura kalkıyoruz!

Birlik ve beraberliğin arttığı maneviyatın yükseldiği 2020 Ramazan ayı bu gece kalkılacak sahur ile başlıyor. Bu yılın ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç tutulacak. Nisan ayında başlayan Ramazan 30 gün sürecek ve ardından bayram kutlanacak.
ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK?
İslam alemi 11 ayın sultanı Ramazan için saatleri saymaya başladı. Bu yıl 24 Nisan’da başlayacak olan oruç 23 Mayıs Cumartesi günü bitecek ve ardından 24 Mayıs’ta Şeker Bayramı’nın ilk günü başlayacak.
KADİR GECESİ 19 MAYIS’TA
Oruç tutarak ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar ise Diyanet İşleri’nin belirlediği dini takvime göre oruca başlayıp, açabilecek. Bu sene ise Kadir Gecesi 19 Mayıs’a denk geliyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz