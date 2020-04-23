Emniyetten, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”

Kocaeli’nde gerçekleştirilen uygulamaya 172 ekipte bin 31 personel katıldı. Uygulamada normal kontrollerin dışında Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve yasaklamalara vatandaşların uyup uymadıkları kontrol edildi. Kocaeli genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 973 iş yeri ve 969 araç denetlendi. Ayrıca 4 bin 538 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

İDARİ CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 33 kişiye, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye idari para cezası kesildi. Ayrıca trafik denetimlerinde çeşitli ihlallerden dolayı 34 sürücüye ceza uygulandı. Yine İş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 11 işyerine de idari para cezası uygulandı.