Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, fırınlarda satılan, 370 gramı 3 buçuk TL olan pidenin halk ekmek büfelerinde 2 lira 75 kuruşa satılacağını duyurdu. Pazar günleri kapalı olacak halk ekmek büfeleri Ramazan ayı boyunca 14.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Uygulama yarından itibaren başlayacak.
Bugün 18:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:31 TSİ
Halk Ekmek büfelerinde pide 2.75!
Fırınlarda 3 buçuk TL’ye satılan Ramazan pidesi, yarından itibaren halk ekmek büfelerinde 2.75 TL’ye satılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz