Bakan Koca, 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocuklardan oluşan genç Bilim Kurulu üyelerinin video konferans ile bir araya geldikleri görüntüyü paylaştı. Çocuklardan oluşan Bilim Kurulu üyeleri, 'evde Kal' çağrısında bulundu. Bakan Koca paylaşımda, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" dedi.
Bugün 18:35 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:42 TSİ
Sağlık Bakanı Koca, genç Bilim Kurulu üyelerinin mesajlarını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç Bilim Kurulu üyeleriyle video konferansla bir araya geldikleri görüntüyü paylaştı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz