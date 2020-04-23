Fırıncılardan 1 buçuk milyon Askıda Ekmek!

Kocaeli geneli hizmet veren 500’e yakın fırıncı, Ramazan Ayı boyunca Askıda Ekmek Kampanyası’na destek olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için başlatılan kampanya kapsamında günlük 100’er adet askıda ekmek ve pide koyacak fırıncılar, toplamda 1 günde 50 bin ekmek, aylık olarak ise 1 buçuk milyon ekmek ve pideyi ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz bir şekilde ulaştıracak.

VATANDAŞIN DESTEĞİYLE ARTACAK

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Vatandaşlarımızla beraber bu sayının artmasını bekliyoruz. Halkımızın bu kampanyaya duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi. Vatandaşların fırıncıların başlattığı Askıda Ekmek kampanyasına vereceği destekle bu sayının artması bekleniyor.