Süper Lig, 1., 2., 3.Ligler ve BAL’ın durumu belli olacak. Liglerin haziran ayında başlatılması planlanıyor… 2. Ve 3.Lig’in Antalya’da oynatılması düşünülürken, diğer liglerin normal statlarda oynatılacağı gelen haberler arasında… Tüm maçlar seyircisiz olacak…
Bugün 18:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 18:53 TSİ
Liglerin kaderi yarın belli oluyor:Türk futbolunun gözü bu toplantıda...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile yarın (24 Nisan) saat 14.00’te video-konferans yöntemiyle toplanacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz