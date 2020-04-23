Liglerin kaderi yarın belli oluyor:Türk futbolunun gözü bu toplantıda...

Süper Lig, 1., 2., 3.Ligler ve BAL’ın durumu belli olacak. Liglerin haziran ayında başlatılması planlanıyor… 2. Ve 3.Lig’in Antalya’da oynatılması düşünülürken, diğer liglerin normal statlarda oynatılacağı gelen haberler arasında… Tüm maçlar seyircisiz olacak…