23 Nisan coşkusu evlere taşındı

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları da 23 Nisan kutlamasına özel çalışmalarla hazırlandı. Kids ve Montessori Anaokulları ile 0-3 yaş kreşi her yıl ayrı ayrı programlarla kutlamalar yapar, bando eşliğinde kortejler, konserler, yarışmalar, bahçede gösteriler, renkli aktiviteler düzenlerdi.. Bu yıl Covid-19 nedeniyle bu kutlamalar evlere taşındı. Ama hem çocuklar hem okul yönetimi coşkuyu kaybetmedi. Okulların hepsi bayraklarla, Atatürk posterleriyle süslendi. Çocuklar da evlerini okula çevirdi.



23 NİSAN PAKETLERİ ÇOCUKLARI HEYECANLANDIRDI

Okul yönetimi ayrıca çocukların evlerine 23 Nisan temalı pek çok paket gönderdi. Atatürk Yap-Boz, Saplı ve İpli Türk Bayrakları, rengarenk balonlarla ev kutlamalarına ortak olundu. Adlarına yazılı hediye dolu kargo paketleri çocukları oldukça heyecanlandırdı. Paketler tek tek açılıp evler, odalar, camlar süslenirken onların bu mutluluğu fotoğraf kareleriyle de ölümsüzleşti. Ev süslemeleri ağırlıklı bu paketlerden ayrıca yine kargo aracılığıyla başka illerdeki çocuklara da gönderildi.