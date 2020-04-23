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Katırcıoğlu; ''Hayırlı Ramazanlar''

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
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Radiye Sezer Katırcıoğlu, mesajında;

Gönüllerin hoşgörü, sevgi ve kardeşlik duygusuyla dolduğu mübarek ramazan ayının bolluk, bereket ve mutluluk içinde geçmesini diledi.

Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz, on bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip 'yardımlaşma' ve 'paylaşma' konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Ramazan; paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevi atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' Hadisi Şerif'inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar, çevreye karşı duyarlı olmalı, aç olanı doyurmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana, yaşlı ve hastalarımıza yardım elini uzatmalıyız. VEFA Sosyal Destek Birimlerimiz Ramazan Ayı boyunca tüm ülkede çalışmalarına devam edecek, bu kapsamda büyük özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.

Sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz, gıda ve temizlik sektörlerinde vazife yapanlar başta olmak üzere bu süreçte insanlarımıza destek olmak için canla, başla hizmet veren herkese ve ailelerine minnettarız, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Korona virüs salgınında görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza, Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Tüm insanlığın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde, mübarek ramazan ayını fırsat bilerek yapılacak dualarımızın kabul olmasını diliyor, Rahman ve Rahim olan Cenabı Allah'ın başta İslam âlemini ve tüm insanlığı bu illetten kurtarmasını niyaz ediyorum. Nice ramazanlara sağlık ve huzurla hep birlikte, kavuşmayı Rabbim ‘den diliyorum."

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