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Kartepe'de rengarenk 23 Nisan çoşkusu

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 önlemleri kapsamında evlerinde olan Kartepelilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Ramazan Ayı’nı kutladı
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı münasebetiyle evlerinde kalan Kartepelilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Ayı’nın ilk gecesini Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman hazırlanan 23 Nisan aracı ile kutladı.

MİNİKLER 23 NİSAN ARACI İLE COŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Ayı münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile 12 bin adet el olmak üzere 15 bin Türk Bayrağı ile ilçe süslendi. 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan araç ile Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman Kartepelilerin bayramlarını ve Ramazan aylarını tebrik etti. Başkan Kocaman’ı karşılarında gören Kartepeli miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu. 

ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Egemenliğimizin nişanesi, Millet iradesinin timsali Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanıdır. Kartepemizi sokak sokak gezerek Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri tüm çocuklarımızın bayramını kutladık. Yarınlar sizinle daha güzel daha güçlü olsun” açıklamasında bulundu.

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