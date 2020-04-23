Koca açıkladı: toplam vefat 2.491 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 3.116, bugünkü vefat sayısının da 115 olduğunu duyurdu. Böylece corona virüsü nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 101.790, toplam vefat sayısı da 2.491 oldu.