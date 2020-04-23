Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 3.116, bugünkü vefat sayısının da 115 olduğunu duyurdu. Böylece corona virüsü nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 101.790, toplam vefat sayısı da 2.491 oldu.
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Koca açıkladı: toplam vefat 2.491 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 3.116, bugünkü vefat sayısının da 115 olduğunu duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz