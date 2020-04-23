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Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız''

Koronavirüs salgınından dolayı evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Büyükakın, “Kıymetli çocuklar, koronavirüs ile mücadele sona erdiğinde maskeleri hep birlikte çıkaracağız” dedi
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, koronavirüs (Covid-19) salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayan on iki ilçeden on iki çocukla video konferans yoluyla görüştü. Koronavirüs salgınından dolayı evlerinde vakit geçirmek zorunda olan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Büyükakın, “Kıymetli çocuklar, koronavirüs ile mücadele sona erdiğinde maskeleri hep birlikte çıkaracağız” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ YİNE PARKLARDA OYNAYACAK”

Covid-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 100. yılı olması hasebiyle sağlık çalışanlarının çocuklarına anlamlı bir sürpriz yapılması talimatını veren Başkan Büyükakın, video konferans aracılığıyla çocukların evlerine de konuk oldu. “Gece gündüz görev başında olan ve hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz” diyen Büyükakın, 100. yıl pastasını çocukların kesmesini istedi.  “Bugünler geçecek, çocuklarımız, gençlerimiz ve halkımız yine normal yaşantısına dönecek” vurgusunu da yapan Büyükakın, “Çocuklarımız yine parklarda oynayacak, vatandaşımız güzel ülkemizin ve şehrimizin tadını çıkartacak” şeklinde konuştu.

“BİR KEZ DAHA RAHMETLE VE MİNNETLE ANIYORUM”

“Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 100 yaşına girdi” diyen Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun’’ diyerek çocuklara seslendi.

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