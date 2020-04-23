TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla TBMM'nin önünde ışık ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı. Gösteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan gösterimi ile başladı. Daha sonra İstiklal marşı okundu. Bu esnada havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.
Dün 22:19 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 22:25 TSİ
TBMM'de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla havai fişek ve ışık gösterisi düzenlendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz