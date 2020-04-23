Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Dün 22:19 TSİ- Gündem G: Dün 22:25 TSİ

TBMM'de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla havai fişek ve ışık gösterisi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla TBMM'nin önünde ışık ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı. Gösteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan gösterimi ile başladı. Daha sonra İstiklal marşı okundu. Bu esnada havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

Dün 22:19 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı mask
“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı
Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız'' mask
Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız''
Kartepe'de rengarenk 23 Nisan çoşkusu mask
Kartepe'de rengarenk 23 Nisan çoşkusu
Katırcıoğlu; ''Hayırlı Ramazanlar'' mask
Katırcıoğlu; ''Hayırlı Ramazanlar''
23 Nisan coşkusu evlere taşındı mask
23 Nisan coşkusu evlere taşındı
Salgın nedeniyle sanat eserleri internette sergileniyor  mask
Salgın nedeniyle sanat eserleri internette sergileniyor 
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu! mask
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!
Başvuran herkese 1000 lira verilecek mask
Başvuran herkese 1000 lira verilecek
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL