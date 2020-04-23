Kocaman yüzleri güldürdü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı münasebetiyle evlerinde kalan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde dünyaya gelen Kartepeli miniklerin doğumgünlerini unutmayan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman çocukların bayram sevincini ikiye katladı. Belediye Başkanı Kocaman’ı karşılarında gören minikler çok mutlu oldu.

DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLADILAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kartepe’de 23 Nisan tarihinde dünyaya gelen minikleri Alo Evlat Sağlık Kulübü’nden 4 ekip ziyaret etti. Başkan Kocaman’da yapılan ziyaretlere katılarak miniklere pastanın yanı sıra yaş gruplarına göre hediyeler verdi.

KOCAMAN'DAN 23 NİSAN’DA ÇOCUKLARA ÇİFTE MUTLULUK

Kartepeli miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Yarınlar sizinle, gelecek sizinle güzelleşecek. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek. Sizlerin yüzünüzün gülmesi bizlere en büyük armağan, güldürebildiysek gönüllerinizi ne mutlu bizlere” açıklamasında bulundu.