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Kocaeli 23 Nisan’ın 100.yılını coşkuyla kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sokağa çıkma kısıtlanması nedeniyle balkonlarda kutlandı. Vatandaşlar ellerindeki bayrak ve meşalelerle saatler 21.00'i gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentin birçok ilçesinde balkonlarda kutlandı. Gün içerisinde evlerini Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar, saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak önce saygı duruşunda bulundu ve ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı cadde ve sokaklarda meşale yakan mahalle sakinleri, balkonlarından şarkılar söyleyerek bayramı kutladı.

EVDE OLMAMIZ ENGEL OLAMAZ

İzmit Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokakta hazırlık yapan mahalle sakinlerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Karabaş Mahallesi Muhtarı Arif Çelik de eşlik etti. Burada vatandaşlara seslenen Hürriyet, “Çok kıymetli İzmitliler, çok kıymetli komşularım, coşkunuza ve yüreğinize sağlık. Evdeyiz, zor günler geçiriyoruz ama bu zor günler ya da evde olmak 23 Nisanımızı, çocuklara armağan edilen tek bayramımızın 100'ncü yılını kutlamaya asla engel olamaz” dedi.

23 NİSAN'A YAKIŞIR BİR KUTLAMA YAPTIK

Hürriyet, “Biz evde de olsak 100'ncü yılımıza yakışır bir coşkuyla bu 23 Nisan'ı ne mutlu ki bütün İzmit'te kutladık. Bugün neredeyse her yeri gezdim. Her yer bayraklarla donanmış, bütün milletimiz evlerini Atatürk ve Türk Bayrakları ile donatmış. Çocuklarımız balkonda bugün tırımızı kendi öz gücümüzle yaptığımız Fen İşlerindeki arkadaşlarımızın müthiş bir özverisiyle hayata geçirdiği 23 Nisan tırımızı ve kortejimizi balkonlardan el sallayarak karşıladılar. İzmit bu coşkuyu özlemiş. Hep birlikte kutlamaları özlemişiz. Evde olsak da bugün 23 Nisan’a yakışır bir kutlama yaptık. Akşamı burada taçlandırmak gerçekten çok güzel” dedi.

ÇOŞKUYLA KUTLADILAR

Emeği geçen herkese teşekkür eden Hürriyet, “Tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Davetinize kırmak olmazdı. Bu coşkuya katılmamak da olmazdı. Ben bütün çocuklarımızın ve kendini çocuk hisseden büyüklerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bağımsızlığımızı millet olma onurumuzu bir kez daha kutluyorum. 23 Nisan’ımız kutlu olsun. Daha nice güzel bayramlara, nice güzel birliktelikler diyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu. Hürriyet'in konuşmalarının ardından İzmit Belediyesi'ne ait araçtan çalınan müziğe balkonlarından eşlik eden vatandaşlar coşkuyla 23 Nisan'ı kutladı.

Bugün 23:00 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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Hüseyin Yılmaz emek.öğ - Gösterdiğiniz üstün gayretinizden dolayı TEBRİK ediyor şükranlarımı sunuyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 23:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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