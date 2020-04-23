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İl Jandarma Komutanı Aslan, Kocaeli'li çocukları unutmadı

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan Kocaeli’li çocuklar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan’ın ziyareti ve sürpriz hediyeleri ile moral buldu

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları evlerde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri ise sorumluluk alanında bulunan 10 ilçe 258 mahallede çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların bayramlarını mutlu geçirmelerini sağladı.

KIDEMLİ ALBAY HEDİYELER DAĞITTI

Yapılan etkinlikler kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan çocuklar ve ailelerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler ve Türk Bayrağı dağıtıldı. Yapılan sürpriz ziyaretler karşısında çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. 

Dün 23:34 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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