İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklara pastalı bayram sürprizi yaptı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde, stadyumlarda değil evlerde gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARLA BERABER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDULAR

Jandarma ekipleri sorumluluk alanında bulunan 10 ilçe 258 mahallede yapılan etkinlikler kapsamında çocuklara Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ekipler daha sonra balkona çıkan çocuklarla saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.