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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklara pastalı bayram sürprizi yaptı

Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara pastalı bayram sürprizi yaptı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde, stadyumlarda değil evlerde gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARLA BERABER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDULAR

Jandarma ekipleri sorumluluk alanında bulunan 10 ilçe 258 mahallede yapılan etkinlikler kapsamında çocuklara Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ekipler daha sonra balkona çıkan çocuklarla saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.    

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Muhabir Nuri Akçaharman

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