24 Nisan 1966'da Baç'ta kurulan Kocaelisporumuzun yeni yaşını kutluyoruz. Biz de 45 yıldır. kutsal öyküsünde yanında olduğumuz yanında olduğumuz kulübümüzün yeni yaşını kutluyoruz.
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İyi ki doğdun Kocaelispor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı'nın hemen ardından Kocaeli camiası ikinci bayramı yaşıyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz