Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 01:06 TSİ- Spor G: Bugün 01:09 TSİ

İyi ki doğdun Kocaelispor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı'nın hemen ardından Kocaeli camiası ikinci bayramı yaşıyor
mask

24 Nisan 1966'da Baç'ta kurulan Kocaelisporumuzun yeni yaşını kutluyoruz. Biz de 45 yıldır. kutsal öyküsünde yanında olduğumuz yanında olduğumuz kulübümüzün yeni yaşını kutluyoruz.

Bugün 01:06 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Türk futbolunu yasa boğan ölüm mask
Türk futbolunu yasa boğan ölüm
Süper Lig'e Katar talip! mask
Süper Lig'e Katar talip!
Mustafa Cengiz: "Maçlar illa bir şehirde oynanacaksa, İstanbul olsun" mask
Mustafa Cengiz: "Maçlar illa bir şehirde oynanacaksa, İstanbul olsun"
Alexander Sörloth, Trabzon’a dönerek karantina sürecine girdi mask
Alexander Sörloth, Trabzon’a dönerek karantina sürecine girdi
Cumhurbaşkanı hal hatır sordu: Kocaeli'li Merih ve Berkay’a büyük onur mask
Cumhurbaşkanı hal hatır sordu: Kocaeli'li Merih ve Berkay’a büyük onur
TFF ve TASKK’tan tüm Türkiye’ye maske mask
TFF ve TASKK’tan tüm Türkiye’ye maske
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu! mask
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!
Başvuran herkese 1000 lira verilecek mask
Başvuran herkese 1000 lira verilecek
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL