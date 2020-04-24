İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un kuruluşunun 54. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Kentimizin en büyük markası Kocaelispor’un, kentin en önemli birleştirici gücü olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Kocaeli’nin gururu, moral kaynağı, birleştirici gücü KOCAELİSPOR’umuzun yeni yaşını en samimi duygularımla tebrik eder, bu büyük camiaya hizmet etmiş ebediyete uğurladığımız başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve emekçi personelimize Allah’tan rahmet dilerim. Bu şehirde iyi ki KOCAELİSPOR var!” ifadelerini kullandı.
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Başkan Hürriyet Kocaelispor’un 54. yaşını kutladı
Kocaelispor sevgisi ile bilinen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un kuruluşunun 54. yıl dönümü için kutlama mesajı yayınladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz