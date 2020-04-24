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Koronanayı yenmesi beklenen ilaç etkisiz çıktı

Dünya çapında 191 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili kötü bir haber Dünya Sağlık Örgütü'nün klinik deneme veritabanından geldi. Covid-19'a karşı büyük umutlarla denenen remdesivir isimli ilacın ilk klinik testinde etkisiz olduğu ortaya çıktı.
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Corona virüsüne karşı bilim insanları ve doktorlar ilaç ve aşı geliştirmek için zamanla yarışırken, Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı klinik deneme veritabanından bir başarısızlık hikâyesi çıktı.ABD Başkanı Donald Trump’ın da, “Covid-19’a karşı umut veren bir ilaç” yorumunu yaptığı remdesivirin ilk tam kapasiteli klinik testinde sonuç çıkmadığı ortaya çıktı. Birçok ülkede yaratılan pozitif algı sebebiyle dünya çapında stok sıkıntısının olduğu remdesivirin “altın standart” olan 237 hasta üzerinde denendiği ve bunların bir kısmının ilacı aldığı, bir kısmının ise almadığı belirtildi.

Denemeler sonrasında remdesivirin etkisi olmaması bir yana denemelerin “yan etkiler” sebebiyle erkenden sonlandırıldığı kaydedildi. Yaşanan bu başarısızlık ise Dünya Sağlık Örgütü’nün kamuya açık olan “klinik denemeler veritabanında” yer aldı. Fakat bu rapor kısa bir süre sonra kaldırıldı.

“ERKEN SONLANDIRILDI ÇÜNKÜ…”

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasareviç, “Belgenin, araştırmayı yürüten uzmanlar tarafından hazırlanan taslağı DSÖ’ye gönderildi fakat hata anlaşılınca hemen kaldırıldı. Rapora diğer uzmanların da bakmasının ardından erişimi tekrar açacağız” dedi.

ABD’li Gilead Sciences isimli şirket tarafından üretilen ilaç ile ilgili kaldırılan raporda, “Bu araştırmada hastanedeki yetişkin Covid-19 hastalarında remdesivirin klinik ya da virolojik bir faydası olmadı. Remdesivir, 18 hastada (toplam hastaların yüzde 11.6’sında) erken sona erdi çünkü yan etkisi vardı” ifadesi yer aldı.

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