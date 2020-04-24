Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:43 TSİ- Gündem G: Bugün 09:46 TSİ

İlhan Teyze artık Büyükşehir’e emanet

Kartepe'de yatalak ve Alzheimer hastası olan İlhan Özbey’e (61) Büyükşehir sahip çıktı.
mask

Kartepe'de bir yıldır yatalak olan ve 2009 yılından bugüne kadar da Alzheimer hastası olan İlhan Özbey (61) hanıma Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Büyükşehir ekipleri, çocuklarının ve eşinin bakmakta zorlandığı yaşlı kadına ilk olarak özel bir yatak gönderdi. Öz bakımını yapmaya başlayan ekipler, sıcak yemek de bırakıyor.

“BİZE BÜYÜKŞEHİR BAKIYOR”

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı yaşlı taramasında tespit edilen İlhan Özbey’e de sahip çıkıldı. Eşi ile beraber yaşayan Özbey’in ilk olarak evi temizlendi, ihtiyacı olan eşyalar temin edildi. Daha sonra, Özbey sağlık taramasından geçirildi. İlhan Özbey’in 44 yıllık eşi Celil Özbey, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini yeniden hayata döndürdüğünü belirtti. Bir kız bir erkek çocuğu bulunan Celil Özbey, Büyükşehir’e eşine sahip çıktığı için teşekkür etti.

ŞANSIZLIKLAR İLHAN HANIM’I BIRAKMADI

2009 yılında eşine Alzheimer hastalığının baş gösterdiğini ve 2013 yılında da tanısının konulduğunu dile getiren Celil Özbey, “2015 yılında kendini iyiden iyiye koy vermeye başladı. Her şeyi unutmaya başladı. Evden tek başına çıkıp gitti, aramalar sonunda bulundu. Ardından vücudunda yamulmalar başladı, öne arkaya yana doğru, ardından nöroloji uzmanına götürdük. Kasları ile ilgili sorun ortaya çıktı ve yürüyememeye başladı. Yatalak hasta olarak hayatını idame ettiriyor. Ne diyeyim. Canın sağ olsun İlhan’ım. Hayatım benim, bir tanem” dedi.

AİLE ŞEFKATİYLE

Eşini bu durumda bırakıp dışarıya da çıkamadığını söyleyen Özbey, “Eşim bu duruma gelince son çare 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni aradım. Evde bakım için müracaat ettim, yatak isteyip istemediği sordular, bir gün sonra yatak geldi. Haftanın bir günü gelip eşimin öz bakımını yapıyorlar, ayak tırnaklarını temizliyor, saçlarını tarıyorlar, yıkıyor ve yatağını düzeltiyorlar. Aynı anne şefkati gibi her şeyi ile ilgileniyorlar. Sıcak yemeğe de başvuruda bulundum sağ olsunlar hemen getirdiler. Çok memnunum, Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemizden” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı mask
“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı
Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız'' mask
Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız''
Koca açıkladı: Toplam vefat 2.491 oldu mask
Koca açıkladı: Toplam vefat 2.491 oldu
Kartepe'de rengarenk 23 Nisan çoşkusu mask
Kartepe'de rengarenk 23 Nisan çoşkusu
Katırcıoğlu; ''Hayırlı Ramazanlar'' mask
Katırcıoğlu; ''Hayırlı Ramazanlar''
23 Nisan coşkusu evlere taşındı mask
23 Nisan coşkusu evlere taşındı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu! mask
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!
Başvuran herkese 1000 lira verilecek mask
Başvuran herkese 1000 lira verilecek
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL