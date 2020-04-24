İzmit Bekirdere’nin sevilen esnaflarından Şahin Balıkçılık’ın sahibi Cevdet Şahin hayatını kaybetti. Eski Bekirpaşa Belediyesi’nden emekli olan Cevdet Şahin’in cenazesi bugün İzmit’e Hacıoğlu köyünden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.
Bugün 09:46 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:03 TSİ
Cevdet Şahin hayatını kaybetti
Bekirdere’nin sevilen esnaflarından Cevdet Şahin hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz