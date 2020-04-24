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Cevdet Şahin hayatını kaybetti

Bekirdere’nin sevilen esnaflarından Cevdet Şahin hayatını kaybetti
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İzmit Bekirdere’nin sevilen esnaflarından Şahin Balıkçılık’ın sahibi Cevdet Şahin hayatını kaybetti. Eski Bekirpaşa Belediyesi’nden emekli olan Cevdet Şahin’in cenazesi bugün İzmit’e Hacıoğlu köyünden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

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