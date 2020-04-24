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Korona Türk fındığına yaradı

Türkiye’nin üretim kaleminde çok önemli bir yere sahip olan fındığın fiyatı serbest piyasada 25 lirayı buldu.

İhlas Haber Ajansı
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Dünya fındık üretim alanlarının yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye, bu ürünün ihracatında da dünya lideri konumunda bulunuyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındıkta Türkiye, yılda ortalama 500 bin ton üretim yaparken iç piyasalarda da son dönemlerde hareketlilik yaşanıyor. Korona virüs dolayısıyla evlerine çekilen insanların kuru yemişlere taleplerinin artmasının ardından, fındık fiyatında da hareketlenme yaşandı. Kabuklu fındığın kilosu serbest piyasada 25 lirayı gördü.

TÜRKİYE'DEKİ FINDIK TALEBİ ARTTI

Fındık Analisti Ekonomist Bilal Can Yahşi yaptığı açıklamada, “Bölgemizde fındık ekonomik olarak çok önemli bir üründür. Özellikle Samsun, Ordu ve Giresun bölgesinde en önemli gelir kaynağı fındıktır. Geçtiğimiz hasat döneminde fındık 16 TL'den fiyat açmıştı. Bununla birlikte 15 Ekim tarihinde Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin fındığını 17 TL'den satın almaya başlamıştı. Şu anda fındık fiyatı 25 TL'yi buldu. Dünya üzerindeki iklimsel değişmelerden kaynaklı don olaylarının olması nedeniyle ünümüzdeki hasat döneminde fındığın az olacağı düşünülmekte, bu nedenle fındık fiyatlarında artış gözlendi. Bununla birlikte İtalya ve dünyadaki diğer fındık üreticisi olan ülkelerde 2019 yılında fındığın az olması Türkiye'deki fındık talebini arttırdı. Ayrıca içinde bulunduğumuz kovid-19 salgını nedeniyle İtalya'da fındık üreticileri tarlalarıyla ilgilenememekte. Bu da gelecek sezondaki fındık için olumsuzluğa neden olacak" dedi.

"TÜRKİYE FINDIĞI HAKETTİĞİ YERİ BULMUŞTUR"

"İhracat rakamları korona virüsü nedeniyle düşük beklenmekteydi ama beklenin aksine Avrupa'da yaşayan insanlar salgın yüzünden evlerine kapandılar ve fındık kreması ürünlerinin tüketimi arttı, böylelikle geçen mart ayında ihracat seviyesinin önceki yılların iki katına çıktığı görüldü" diyen Yahşi, "Yerli ve milli servetimiz olan Türkiye fındığı hak ettiği değeri bulmuştur. Önümüzdeki sezonla ilgili kesin bir fiyat öngörüsünde bulunamıyorum ancak mevsimsel değişimlerden dolayı en az 18-19 TL civarında olabileceğini düşünüyorum. Yaklaşık dört hafta önce bölgemizde de bir don olayı yaşandı, ayrıca yurt dışındaki fındık üreticisi ülkelerden de aldığımız bilgilere göre yurt dışında da mevsimsel sıkıntılar yaşandığı için gelecek sezon fındık üretiminde yüzde 30 civarında bir azalma beklenmekte. Türkiye fındık ihracatında lider bir ülkedir ve Türk fındığı çok değerlidir. Diğer fındık ihracatı yapan ülkelerdeki üretimin azalmasıyla da Türk fındığı altın çağını yaşayarak hak ettiği değeri görmüştür” şeklinde konuştu.

Bugün 10:08 TSİ - Ekonomi

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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