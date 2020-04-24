Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:27 TSİ- Gündem G: Bugün 10:30 TSİ

Kıymanın fiyatı 70 TL oldu

Corona virüsü nedeniyle milyonlarca insan işini kaybederken, gıdadaki pahalılık da günden güne vatandaşın sırtındaki yükü artırıyor. Temel gıda ürünlerinden ette de fiyatlar cep yakıyor.
mask

AKP'nin son 10 yılda 8.1 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ürünü ithal ettiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ithalat politikasının işe yaramadığını ve vatandaşa çok pahalı et satıldığını belirtti.

ÇİFTÇİLER MAĞDUR DURUMDA

2015'te 35 TL olan 1 kg kıyma kıyma fiyatının günümüzde 70 TL'ye çıktığını anlatan Gaytancıoğlu, iktidarın ithalat politikası yerine çiftçiyi desteklemesi gerektiğini kaydetti. Geçen hafta 10 bin hayvanın bulunduğu geminin İskenderun Limanı'na getirildiğini hatırlatan Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

*AKP'nin sürekli başvurduğu ithalata dayalı süreç böyle devam ederse Türkiye'de hayvancılık ciddi anlamda geri dönülemez sorunlar yaşayacaktır.

*Besici desteklenmeyip, girdi maliyetleri düşürülmedikçe hayvancılıkta sürdürülebilir bir üretim mümkün görülmemektedir. İthalat nedeniyle Türkiye'deki çiftçiler mağdur durumdadır.

*Çiftçiler o kadar zor durumdalar ki, hayvan beslemek istiyorlar fakat küresel firmalarla karşı karşıyalar.”

YANDAŞA RANT YARATILIYOR

Besilik sığır ithalatının yapılmayacağının duyurulmasına rağmen 26 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türkiye'ye çeşitli ülkelerden 100 binin üzerinde besilik hayvan girişi olduğunu söyleyen Okan Gaytancıoğlu, buradan da bir rant elde edildiğini vurguladı. Gaytancıoğlu, “Yandaşların tamamen rant peşine düşmesi aslında Türkiye hayvancılığının getirildiği olumsuz bir durumdur” dedi. (Sözcü)

Bugün 10:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı mask
“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı
Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız'' mask
Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız''
Koca açıkladı: Toplam vefat 2.491 oldu mask
Koca açıkladı: Toplam vefat 2.491 oldu
Kartepe'de rengarenk 23 Nisan çoşkusu mask
Kartepe'de rengarenk 23 Nisan çoşkusu
Katırcıoğlu; ''Hayırlı Ramazanlar'' mask
Katırcıoğlu; ''Hayırlı Ramazanlar''
23 Nisan coşkusu evlere taşındı mask
23 Nisan coşkusu evlere taşındı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu! mask
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!
Başvuran herkese 1000 lira verilecek mask
Başvuran herkese 1000 lira verilecek
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL