Derince'de bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında bulunan eski askeri hastane alanına inşa edilen ve 250 yataklı olması planlanan sahra hastanesinde çalışmalar sürüyor. Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastanenin yapılacağı 40 dönümlük alanda düzeltme çalışmalarına başlandı. Alanda yapılan düzeltme ve temizleme çalışmalarının ardından, temel kazı çalışmalarına başlandı. Sahra hastanesinin yapımını üstlenen firma alanda temel kazı ve hafriyat çalışmalarına başladı.
45 GÜNDE TAMAMLANACAK
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan firma alanda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İş makineleri ile alanda temel kazı ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hastanenin yapımının 45 gün sürede tamamlanması planlanıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz