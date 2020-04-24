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Koronavirüste vaka artışının nedeni açıklandı!

Koronavirüste son bir haftalık süreçte yatay duraksamaya geçen yoğun bakım ve entübe hasta sayısından sonra vaka artış hızı da önce düşüşe, iki günlük yükselişe, son iki gündür yeniden düşüşe geçti. Uzmanlar “20-21 Nisan’daki yükseliş 10 Nisan’dan kaynaklı” tespiti yapıyor.
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Koronavirüse bağlı Kovid-19 salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 791 bin 906 test yapılırken, vaka sayısı 101 bin 790’a, vefat edenlerin sayısı ise 2 bin 491’e ulaştı. Vaka ve vefat sayılarının artmasına karşın, son bir haftadır ilginç bir tablo ortaya çıkmış durumda.

"UMUT VERİCİ"

40 bin 520 test yapılan ve toplam test sayısı 598 bin 933’e ulaşan 18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8’e geriledi. Bir sonraki gün, 19 Nisan’da ise 35 bin 344 test gerçekleştirildi ve toplam test sayısı 634 bin 277’ye çıktı. 19 Nisan günü, vaka artış hızı yine yüzde 4.8 olarak saptanırken, uzmanlar bu tablonun umut verici olduğunu söyledi.

10 NİSAN ETKİSİ

Ancak 20 Nisan’da bir önceki güne oranla vaka artış hızı aniden yüzde 5.4’e yükseldi. 19 Nisan’da 3 bin 977’i olan yeni vaka sayısı, 20 Nisan’da bir anda 4 bin 674’e çıktı. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, günlük vaka sayısı de 19 Nisan’a göre 634 kişi arttı. Uzmanlar bu artışın, 10 Nisan etkisinden kaynaklandığını söylüyor.

SAĞLIKÇILARIN FEDAKARLIĞI DÜŞÜŞÜ SAĞLADI

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, tabloyu şöyle değerlendirdi: “Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14 seviyesinden yüzde 4’e gerilemişti. Filyasyon ekipleri, tedavi algoritması, yoğun bakım yatak sayısı ve sağlıkçıların fedakarlığı artış hızında duraksama ve düşüşü sağladı. 20 ve 21 Nisan’daki artışın 10 Nisan’dan kaynaklandığını düşünüyoruz."

"HALEN SALGININ İÇERİSİNDEYİZ"

"Havaların düzelmeye başlamasıyla insanlar hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkmaya başladı. Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesi insanların marketlere hücum ettiğini gördük. Site bahçesinde oturanlar, dışarı çıkanların sayısındaki artış dikkate değerdi. Şunu unutmayalım ki, halen salgının içindeyiz."

"HERKES DUYARLI OLMALI"

"Dikkat etmediğimiz, önlemleri gevşettiğimizde yeni vaka artışları kaçınılmaz olur. ‘Ben uymazsam ne olacak ki!’ mantığından sıyrılmamız gerekiyor. Bir kişinin yaptığı yanlış 15 günde 450 kişiye virüs bulaştırma riskini doğurabilir. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Süreç içinde inişli, çıkışlı tablolar görebiliriz. Ama inişli, çıkışlı grafiğin artık düşüşe geçmesi için herkes duyarlı olmalı.”

"TABLO İYİYE GİDİYOR"

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Osman Erk ise, pandemi tablosunun iyiye gittiğini bizzat sahada gözlemlediklerini belirterek, şunları söyledi: “Salgın İstanbul ağırlıklı seyrediyor. Sahadan gelen bilgiler, tablonun iyiye gittiğini gösteriyor. İstanbul Tıp Fakültesi, Bezm-i Alem ve Yedikule Göğüs Hastalıkları hastanelerinde vaka sayıları gerçekten azaldı."

"DÜŞÜŞE GEÇECEKTİR"

"Yoğun bakıma yatış yapan, hastanelere müracaat edenlerin sayısı da düşüyor. Fatih ilçesi en yoğun vaka artışı yaşanan yerlerin başında geliyordu. Ortaya çıkan yeni tablo ve azalma eğrisi pandeminin gidişatı açısından fikir verecektir. Vaka sayılarımız bir süre daha 3 binli rakamlarda seyrettikten sonra düşüşe geçecektir."

"TEDBİR ELDEN BIRAKILIRSA SAYILAR ARTAR"

"Ancak ramazan ayı faktörü ne olur, bilmiyoruz. Vatandaş tedbiri elden bırakırsa sayılar yine artar. 20 ve 21 Nisan’daki vaka artış oranı 10 Nisan etkisiydi. 22 Nisan’daki rakamlar plato çizdiğimizi, hatta düşüş eğrisini gösteriyor. Tepe noktaya tahminimizden önce ulaşıp, düşüş eğrisine geçtiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki bir aylık süreçte tedbirlerde gevşeme olmazsa Haziran’ın ilk günlerinden itibaren vaka sayısı 100’lü rakamlara düşebilir.”

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