Pencerede marş söylerken vuruldu!

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle dün saat 21.00'de, 3'üncü kattaki evinin penceresine çıktı. Gülmez İstiklal Marşı'nı söylediği sırada nereden geldiği belli olmayan mermiye vuruldu. Omzundan yaralanan Gülmez, acıyla yer yığılarak, eşi Ethem Gülmez'e vurulduğunu söyledi. Çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı. Polis, Havva Gülmez'i yaralayan kurşunu sıkan kimlği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.