Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle dün saat 21.00'de, 3'üncü kattaki evinin penceresine çıktı. Gülmez İstiklal Marşı'nı söylediği sırada nereden geldiği belli olmayan mermiye vuruldu. Omzundan yaralanan Gülmez, acıyla yer yığılarak, eşi Ethem Gülmez'e vurulduğunu söyledi. Çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı. Polis, Havva Gülmez'i yaralayan kurşunu sıkan kimlği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bugün 11:03 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
Pencerede marş söylerken vuruldu!
Darıca'da Havva Gülmez (55), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için evinin penceresinden İstiklal Marşı okuduğu sırada maganda kurşunuyla yaralandı. Omzundan yaralanan Gülmez, hastanede tedaviye alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz